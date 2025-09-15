İddia Galatasaray'a Eintracht Frankfurt karşısında şans vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Bu mücadelenin iddia oranları belli olurken, favori taraf ise ev sahibi takım gösterildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

İddia, bu mücadelenin oranlarını açıkladı. Buna göre; Ev sahibi ekibi, 1.89 oranla favori gösterildi. Maçın beraberliğine 3.58 oran verilirken, Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.98 oran verildi.

