İddialı dizi final yapıyor. Ünlü oyuncu duyurdu

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Gülcemal' dizisi için final kararı verildi.

Murat Ünalmış ile Melis Sezen‘i buluşturan dizi, 13'üncü bölümde ekrana veda edecek.

Başrol oyuncusu Murat Ünalmış sosyal medya hesabından, "Gülcemal 13. Final bölümüyle bu akşam sizlerle. Güllere aşık bir insan olarak ismi bile benim için çok kıymetli. Gönülden yaptığım güzel bir projeydi. Çok kıymetli, güzel insanları tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadeleriyle dizinin final yaptığını ilan etti.

Yusuf Pirhasan‘ın yönettiği diziyi Eda Tezcan Çalışkan yazıyordu.

MF Yapım’ın perşembe akşamları yayınlanan dizisinde Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler yer alıyordu.

Dizi, annesinin küçükken terk edip bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile Deva'nın (Melis Sezen) aşkını konu alıyor.