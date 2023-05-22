İdo Tatlıses'ten cemaatine silahlanın diyen imama sert tepki

Sultangazi’deki camide yaptığı konuşmada "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” diyen imam Murat Gündoğdu'nun sözleri sosyal medyada gündemde. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bu konuda sessiz kalmadı.

İdo Tatlıses'ten cemaatine silahlanın diyen imama sert tepki

Editör:Özge Ceren ÇİMEN

İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu sözleriyle sosyal medyada da gündemde. İmamın cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözleri tepki çekti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ten de imama tepki geldi. Gündeme dair genellikle sessiz kalmayı tercih eden İdo patladı.

İdo Tatlıses'in paylaşımı şöyle

''Sonra gençler Camii'ye neden gitmiyo.Gideninde duyduğu şey şu...Aynı safta namaz kıldığı insdanlar için, namazı kıldıran silahlarınızı hazırlayın diyo.Kimin ne olduğunu bilmeden..Yazık..Kendi evin yetmedi mi Allahın evine sokuyorsun siyasetini..Kim için silahlanın diyorsun? Karım? Babam* Annem? Kardeşlerim? Arkadaşlarım?Sevenlerim? Sevmeyenlerim? Vatandaşlarım? Senin tersine herkesin içine tohum ekmen gerekirken,soğutmaman uzaklaştırmaman gerekirken.''

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