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Röntgen çeken doktorlar gözlerine inanamadı. Cinsel organına soktuğu ip doktorları şoke etti. İdrarını yapamayınca doktora gitmişti

Japonya'da yaşayan 79 yaşındaki bir adam, mesane bölgesinde hissettiği yoğun acıyla hastaneye gidince, doktorlar bugüne dek müdahale ettikleri "en sıra dışı vaka" ile karşı karşıya olduklarını anladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:32
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İdrarını yapamayınca doktora gitmişti. Boyundan büyük çıktı. Röntgen çeken doktorlar gözlerine inanamadı

Röntgen çeken doktorlar gözlerine inanamadı. Cinsel organına soktuğu ip doktorları şoke etti. İdrarını yapamayınca doktora gitmişti
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 100 km kuzeyindeki Mibu kasabasında yer alan Dokkyo Tıp Üniversitesi'ndeki uzmanlar, meslek hayatlarının en sıra dışı vakasına tanık oldu.

Üniversitenin tıp merkezine "dizüri", yani idrar yaparken ağrı veya yanma şikayetiyle başvuran 79 yaşındaki bir adamın mesanesinden, "sapları olmayan iki metreden uzun bir atlama ipi" çıktı. 

Daily Mail'de yer alan haberde ipin, adamın cinsel organına geçerek mesanesine ulaştığı ve orada sıkıştığı belirtildi.

MESANESİ KESİLDİ

Habere göre sağlık görevlileri, en iyi çıkarma yöntemini belirlemek adına ayrıntılı taramalardan elde edilen bilgileri kullanarak, mesanede karışan ipin üç boyutlu bir bilgisayar modelini oluşturdu.

Görüntülerde, "yaklaşık 230 santimetre uzunluğunda olan ve oldukça ince" olduğu ifade edilen ipin, kimliği açıklanmayan adamın mesanesinin içine nasıl da sıkıca dolandığı görüldü.

Habere göre bu durum, sağlık görevlilerinin ipi çekerek çıkarmasını imkânsız hale getirdiği için ameliyatla müdahale edilerek adamın mesanesi kesildi.

"RİSKLİ BİR CİNSEL EYLEM"

Daily Mail'e konuşan bir uzman, bunun yirmi yıllık kariyeri boyunca karşılaştığı cinsel organ yoluyla vücuda nesne sokulmasını içeren "en uç vakalardan biri" olduğunu söyledi.

Hasta, daha sonra doktorlara cinsel organının üretrasına bir atlama ipi soktuğunu itiraf etti.

Cinsel organının içine nesneler sokmak, "sondaj" adıyla bilinen "riskli bir cinsel eylem" olarak tarif ediliyor.

"TAMAMEN İYİLEŞTİ..."

Üroloji Vaka Raporları dergisinde de kendine yer bulan bu vakaya yönelik ilk müdahale, raporun baş yazarı ürolog Prof. Toshiki Kijima, tarafından tarif edildi. 

Kijima, ipi en iyi nasıl çıkaracaklarını belirlemek için bir CT taraması yaptıklarını ve mesanenin kasılmasıyla, ipin cinsel orgnanından geri çekilemeyecek kadar dolandığını anladıklarını aktardı.

79 yaşındaki adamın, ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmaksızın tamamen iyileştiği belirtildi.

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