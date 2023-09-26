İETT otobüs devrildi Yolcular etrafa savruldu. O anların görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anında otobüsün içinde yaşanan panik ve korku, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs rampayı çıkamayınca kaymaya başladı

Kaza, 19 Eylül 2023 tarihinde saat 15:30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Geri geri kayan otobüs önce yol kenarındaki bir sitenin duvarındaki elektrik direği ve doğalgaz kutusuna çarptı. Kaymaya devam eden otobüs, yaklaşık 50 metre sonra devrilerek yan yattı.

Yolcular etrafa savruldu

Yaşanan feci kaza otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan otobüsün içerisindeki yolcuların etrafa savrulduğu, bir annenin de çocuğunun bulunduğu bebek arabasını tutmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yattığı görülüyor. Görüntüler, [bu linkte] izlenebilir.

5 yolcu yaralandı

Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.