İETT şoförü her şeyi tek tek anlattı

İstanbul'da bir İETT şoförü, gün içerisinde yolcularla yaşadığı problemleri çektiği video ile kayıt altına alarak o anları sosyal medyada paylaştı.

Şoför, yolcuların İstanbul Kart okutma ve kart bakiyelerinde "Yetersiz bakiye" uyarısı verilmesine rağmen uyarıyı ciddiye almayıp, ısrarla kartı tekrar okutanlara sitem etti.

Şoför, yolculara, "Kartı buraya okutacaksınız, bakiye yoksa yükleyip istediğiniz yere giderseniz. Kapıdan da böyle iniliyor" ifadeleri ile seslendi.

Videonun sonunda da yolculuğu biten yolcuların otobüsten nasıl çıkılacağını da videoda gösteren şoför, kapıları kapatma düğmesine basıp aynı anda çıkabildiğini kayıt altına aldı.