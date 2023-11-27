İETT'nin 800 milyon liralık iç borçlanma talebi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT'nin yeni otobüs alımı için 800 milyon liralık iç borçlanma talebini oy birliğiyle kabul etti.

KAYNAK: AA
İETT'nin 800 milyon liralık iç borçlanma talebi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB 800 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

Meclis toplantısında, İBB kuruluşu İETT'nin üretim yeri Türkiye olan otobüslerden alım yapılması şartıyla yeni otobüs alımlarında kullanılmak üzere 800 milyon lira tutarındaki iç borçlanma talebi ele alındı.

Oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB ve 16 iştirak şirketinde çalışan ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) finansman ihtiyaçlarının karşılanması için 896 milyon liralık borçlanma talebi de kabul edildi.

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