İETT otobüsünün önünü kesti yolcular çıldırdı

İstanbul'da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesmesi üzerine yolcular "Aç kapıyı dövelim şunu" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameralara böyle yansıdı

KAYNAK: Haber Merkezi
İETT otobüsünün önünü kesti yolcular çıldırdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent mahallesinde bir otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında otomobil sürücüsü, direksiyonu İETT otobüsünün önüne kırdı.

Otomobil sürücüsü ve şoför tartışmaya başladı.

Otomobil sürücüsü şoförü "aç camı aç" diye tehditlerde bulundu.

Duruma tepki gösteren otobüs yolcuları şoförden kapıyı açmalarını istedi.

Bir vatandaş, otomobil sürücüsünün gergin halleri karşısında otobüs şoförüne "Aç kapıyı dövelim şunu" dedi.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

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