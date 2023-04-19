Uzmanı uyardı. Ramazanın ardından bayramda beslenmeye dikkat

Diyetisten Betül Merd, ramazan ayının ardından bayramla beraber beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Uzmanı uyardı. Ramazanın ardından bayramda beslenmeye dikkat

İHA'nın haberine göre; Diyetisten Betül Merd, ramazan ayının bitmesi ve bayramın gelmesiyle beraber akıllara lezzetli sofraların geldiğini söyleyerek, vatandaşlara dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Diyabeti olan hastaların bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlılardan kaçması gerektiğini söyleyen Betül Merd şunları dile getirdi:

“Ramazan Bayramı denince akla tüm ailenin birlikte olduğu lezzetli sofralarla geliyor. Ancak bayram süresinde yemeği fazla kaçırmak sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Farklı beslenme düzenine alışan vücudun Ramazan Bayramı ile birlikte özellikle şeker ve kırmızı et ağırlıklı menü tüketimindeki artış ve kontrolsüz beslenme ile olumsuz tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bayram ziyaretlerinde özellikle diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınmaları mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmeleri gerekir. Bayram süresince şuurlu bir beslenme programı, kahvaltı, ara öğün dengesine dikkat edilmesi gerekmekte, gıdaların sindirim sistemine rahatsızlık vermemesi için egzersiz ve yürüyüşlere önem verilmeli ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle öğün sayısındaki azalma ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler bayramda normal yeme düzenine geçerken, daha fazla yemek yeme eğilimine neden olabiliyor”

“Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden artırılmamalıdır” diyen Diyetisyen Merd şunları söyledi:

“Öğün araları 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Bayram sabahı en önemli öğün olan kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemiyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Kahvaltıda peynir, yumurta, zeytin, ceviz, domates az miktarda bal, ev yapımı reçel, salatalık ve bol yeşillik tercih ederek sağlıklı bir kahvaltı yapılmalıdır. Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etlerden, börek ve poğaça gibi hamur işlerinden sakınılmalıdır. Besinler bol bol çiğnenmeli, yemekler hızlı tüketilmemelidir. Tatlı tüketilecek ise şerbetli ve hamur tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir Asitli içecekler yerine bitki çayları, sade maden suyu, ayran, ev yapımı az şekerli limonatalar tercih edilebilir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Diyabet-kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram sürecinde de uymaya özen göstermelidir. Sağlıklı bir vücut için değişmez kurallarımız su tüketimi ve hareket de ihmale edilmemelidir. Günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; gün içinde 30-35 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterilmelidir”

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