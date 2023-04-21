Ramazan ayında şekersiz beslenme trendi yükseldi

Ramazan ayı ve bayram dolayısıyla yapılan alışverişler incelendi ortaya çıkan beslenme verileri açıklandı. İşte ayrıntılı bilgiler…

Ramazan ayında şekersiz beslenme trendi yükseldi

Editör: Murat Öztürk

Özel bir online alışveriş sitesinin açıkladığı verilere göre Ramazan ayı boyunca sahurda sıklıkla tüketilen fıstık ezmelerinde bu kez ‘şekersiz’ ve ‘hurmalı’ seçenekler ilgi gördü. Şekersiz fıstık ezmelerinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100’ün üzerinde artış görüldü.

Sindiriminin kolay olması ve besleyiciliği nedeniyle rağbet gören bitki bazlı sütlerde ise siparişler geçen yıla kıyasla 4 kat arttı. Yulaf, soya, badem sütü seçeneklerinin yer aldığı kategori içinde en çok tercih edilense “şekersiz badem sütü” olarak öne çıktı. Sağlıklı ve pratik tariflerle iftar ve sahur yemeklerini çeşitlendiren airfryer siparişlerinde de geçen Ramazan ayına göre 10 kat artış görüldü.

GLUTENSİZ UN, ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

Yüzde 100 kakao içeriğiyle sağlıklı birer alternatif olan şekersiz çikolatalara ilgi geçtiğimiz seneye göre 40 kat arttı. Şekersiz bitter çikolatalar bu Ramazan ve Bayram’da da şekerden uzak durmak isteyenler için çözüm oldu.
Tatlı ve hamur işleri içinse glutensiz un seçenekleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Hindistan cevizi unu, nohut unu, karabuğday unu gibi seçenekler glutenden kaçınanların alışveriş sepetlerini dolduruyor.

DHA

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