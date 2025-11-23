Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında evinde Erzurumspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazanmayı başardı.

Iğdır FK, Amar Gerxhaliu'nun 15. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Erzurumspor, 31. dakikada Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skora 1-1'lik denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Iğdır FK, 61. dakikada Gianni Bruno ile bu kez 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, ligde 4 hafta sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Erzurumspor ise bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşarken, 23 puanda kaldı.