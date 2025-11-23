Trendyol Süper Lig'in 13.hafta maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, bu mücadeleyi SporON YouTube kanalında değerlendirirken, birbirinde flaş sözler sarf etti.

İşte Şaş'ın sözlerinden öne çıkanlar:

'SİZ BÜYÜK TAKIM TOPÇUSU DEĞİLSİNİZ'

"Galatasaray gibi son 3 yılın şampiyonu, 300 milyon euroluk bir kadro, ne kadar sakat oyuncusu olursa olsun, ne kadar milli takım dönüşü olursa olsun karşınızda sizi zorlayacak bir takım yok. Ben maçı izlerken en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Futbolcuların bu kadar panik yapmasına. Siz büyük takım futbolcusu falan değilsiniz. Siz iyi günlerin oyuncususunuz. Takımın önde gittiği, kredisi yüksek olduğu zamanda oynayan oyuncularsınız. Galatasaray tüm oyuncuları, teknik direktörü, yöneticileri, aynaya geçip kendisiyle yüzleşmesi lazım. 'Bugün itibarıyla biz ne yapıyoruz?' denmeli."

'RAKİPLERE GÜVEN VERDİ'

"Galatasaray formasını taşıyan oyuncular var ya bizim zamanlarımızda 10 kişi 5'e 2'ye girmez. Galatasaray bugün itibariyle ne yaptı biliyor musunuz? Ne güveni verdi? Kocaelispor ve bundan önceki oynadığı Türkiye Ligi maçlarından sonra rakip takımlara biz bu takımı yeneriz güvenini verdi. Bundan önce öyle bir şey yoktu. Biz Galatasaray deplasmanından 1-0 ile dönelim, 2-0 ile dönelim, Allah bereket versin, takımlar maçlara öyle geliyordu. Öyle bir durum yok artık. 3-2 iken, 11-10 iken gol yiyorsun ya Gençlerbirliği'nden."

'ALLAH KULÜBEYE MAHKUM ETMESİN'

"Elindeki kadroyla bu durumları değiştirmesi kolay değil. Allah Galatasaray’ı yedek kulübesine mecbur etmesin. Oyuna giren oyuncuların panik ve amatör hataları Galatasaray’ın derinlik sorunu olduğunu gösteriyor. Sezon başından beri söylüyordum."

'LİGİ CİDDİYE ALMIYORLAR'

"Kocaelispor maçı kimsenin umurunda değil, Gençlerbirliği maçı kimsenin umurunda değil. Galatasaray'da bir ciddiyet eksikliği var. Bir an önce Galatasaray bu ciddiyete dönmesi lazım. Ligi ciddiye almıyorlar."

'KORKAKLIKTAN 2 METRE PAS VEREMİYOR'

"Bugün oynayan oyuncular, Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Ahmet Kutucu girdi, Leroy Sane var, siz bugün bu kredilerle oynayamıyorsanız ne zaman oynayacaksınız? Ya sizin eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor, yanınıza pas atamıyorsunuz. Ya Gabriel Sara, senin ayağına top geliyor, korkaklıktan iki metre pas veremiyorsun. Ahmet Kutucu, ya çok rahat bir pozisyon o, Leroy Sane'nin verdiği pozisyonda sen yoksun. Arda Ünyay niye oynamıyor diyoruz değil mi? Dakika 90+1, siz merkeze pas verir misiniz? Sallai, ya bir insan bu kadar acemi olur mu? Yanına pas atamıyor. Eğer bugünkü Galatasaray'da siz oynayamıyorsanız Galatasaray'ın kötü gittiği anlarda sizin ısınmaya çıkma bile şeyiniz yok."

'GALATASARAY İLE İLİŞKİSİ BİTTİ'

"Yusuf Demir'in Gençlerbirliği maçı itibarıyla Galatasaray ile ilişkisi bitti. Üzülerek söylüyorum bunu yani. Galatasaray kötüyken oyuna girdi. Çok maç oynamamış, çok kötü dönemde girdi. İsterdim ki devam etsin. Ama böyle devam ederse Galatasaray'da çok kişinin bileti kesilir."

'SAKIZ MI SENİN ADELEN'

"Ya Singo, 24 yaşındasın hep sakatsın ya. Ya bir maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde, döndü Beşiktaş maçı sakatlandı. Bir maç oynadı veya oynamadı milli takımda. Bir var bir yok. Sen yine sakatsın. Neyin var? Sakız mı senin adelen?"

'TORREIRA 2 HAFTADIR YOK'

"Gelelim Torreira'ya. Torreira bu magazinden uzak dur. Sana ne oldu Torreira? Nazar değdi Torreira'ya. Torreira iki haftadır piyasada yok. Telefonla kimseyi arama."

'15 GÜN DAHA İZİN VERSİNLER'

"Icardi, ocuklarından ayrı. Belirli bir süre görebilir. Mahkemenin verdiği kararlar var. Göremediğiniz, gelmediğiniz zaman sizi suçlayabilirler. Kullanacak biri zaten orada var. Icardi bunu yaşıyorsa 15 gün daha izin versinler ama sen gittiğin yerde akşam televizyona çıkıyorsan bu taraftarın gözünde hoş görünmez, sen orada antrenmandan iki tane resim atsan, 'Evet ben zorunluluktan dolayı buradayım ama antrenmanımı burada yapıyorum, Galatasaraylı seyirciler beni beklesin' diye bir şey açıklama yapsan bu bizde çok iyi karşılanır."

'OKAN BURUK'UN TAHTI SALLANIRDI'

"Bak bugün Icardi gol atmasaydı Okan Hoca'nın da burada tahtı sallanırdı. Daha sonra taraftar, 'Neden disiplini sağlamıyorsun?' diye yönetimi tefe tutardı. Oyuncular kendi aralarında 'Ya o kadar izin veriliyor bizim sakatlığımızı konuşuyorsun' diye döner sana bir hak iddia ederlerdi. O yüzden bunlara dikkat etmesi lazım."