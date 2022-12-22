Iğdır-Ağrı karayolu yoğun sis altında

İHA
Iğdır'da bir haftadır etkili olan sis çevre yolunda etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafikte seyir eden araçlar sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
İHA
Iğdır'da bir haftadır etkili olan sis çevre yolunda etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafikte seyir eden araçlar sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
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