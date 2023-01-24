Iğdır'da askeri araç devrildi 2 asker şehit oldu

MSB’den bugün yapılan açıklamada, Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan’ın şehit olduğunu duyuruldu. Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:



“Iğdır'da 24 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız İs. Uzm. Çvş. Muammer Ay ve Ulş. Söz. Er Ali Arslan yaralanmış, personelimiz derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”





