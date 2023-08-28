Iğdır'da kamuflajlı motosiklet hırsızlığı

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan motosikleti gözüne kestiren iki şahıs tanınmamak için kamuflaj takarak motosikleti çaldılar.

KAYNAK: İHA
Iğdır'da kamuflajlı motosiklet hırsızlığı

Iğdır'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı artarken her gün bu hırsızlıklara yenileri ekleniyor.

Iğdır Emek Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerine karşı gelen iki şahıs tanınmamak için kamuflaj kullandı. Hırsızlar bahçeye girdikten sonra biri motosikletin kilidini kırmak ile uğraşırken diğeri biraz dinledikten sonra arkadaşına yardım etti

Motosikletin kilidini kıran ikili daha sonra motosikleti alarak hızlıca oradan uzaklaştı. Sabah kalktığında motorunu göremeyen motosiklet sahibi güvenlik kamera görüntüsü ile polise başvurdu.

Şahıslardan biri tutuklandıktan sonra bırakılırken diğer şahsın tutuklanması için çalışmalar devam ediyor.

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