Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde uyuşturucu satıcısı 'torbacı'lara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği Rasat ile yapılan aramalarda, metruk binalar ve menfez altlarına gizlenmiş satışa hazır halde 1 kilosu reçine esrar olmak üzere 2 kilo 45 gram esrar, 266 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.