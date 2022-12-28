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  • HDP Hafter ile görüştü 'Mavi Vatan'a karşıyız' dedi. İhanette son nokta

HDP Hafter ile görüştü 'Mavi Vatan'a karşıyız' dedi. İhanette son nokta

HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki HDP heyeti, Libya’da Türkiye’nin desteklediği güçlere karşı savaşan General Hafter ile buluşarak “Mavi Vatan politikasına karşıyız" söyleminde bulundu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 09:29
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İhanette son nokta. Hafter ile görüştüler. HDP: Mavi Vatan’a karşıyız.

HDP Hafter ile görüştü 'Mavi Vatan'a karşıyız' dedi. İhanette son nokta
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HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki HDP heyeti, Türkiye’nin Libya’daki resmi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan isyancı Halife Hafter ile bir araya geldi.

Heyet, Türkiye’nin Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını söyleyerek Libya ve Türkiye arasındaki münhasır ekonomik bölge antlaşmasına karşı çıktıklarını ifade etti:

Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz.

HDP BÜTÜN TEZKELERE KARŞI ÇIKTI

HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Irak, Libya ve Suriye tezkerelerine karşı çıkarak aleyhte oy kullandı.

HDP, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve YPG ile mücadelesi için elzem olan tezkerelerin tamamında hayır oyu kullandı.

LİBYA’DA NELER OLDU

Libya’da 2011’de NATO müdahalesi ile dönemin başbakanı Muammer Kaddafi devrildi ve öldürüldü.

Libya, o tarihten bugüne birleşik bir hükümet kuramadı.

Ülkenin batısında, Trablus’ta yer alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor ve resmi olarak Libya Hükümeti olarak geçiyor.

İsyancı General Halife Hafter öncülüğündeki Libya Temsilciler Meclisi ise Tobruk’ta kuruldu.

Türkiye, 2020’de Dibeybe Başbakanlığı’ndaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verdi. Bayraktar TB-2 SİHA’lar, Türk donanmasının kurduğu hava savunma ağı ve Türk subaylarının eğittiği Libya askerleri, BAE, ABD, Rusya ve Fransa tarafından desteklenen Hafter güçlerini geri püskürtmeyi başardı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile münhasır ekonomik alan antlaşması imzalayarak, Türkiye’nin Mavi Vatan tezine destek verdi.

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Ebru
28.12.2022 10:25
hala bunlara , yok etmek istedikleri devlet maaş ödüyor, karınlarını doyuruyor. nasıl iştir bu  
 
Kuvvacı Kemal
28.12.2022 10:25
idam şap şart.  
 
Ali Desidero
28.12.2022 09:59
hdp mi, tanımıyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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