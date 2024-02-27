İHH madencilere afet eğitimi verecek. Maden facialarının kader olduğunu mu anlatacaklar?

Kaynak: Birgün
İHH madencilere afet eğitimi verecek. Maden facialarının kader olduğunu mu anlatacaklar?
Türkiye Kömür İşletmeleri’nin İnsani Yardım Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladığı ortaya çıktı. Protokol ile İHH, madencilere afet eğitimi verecek. Ortaya çıkan protokole “İHH madencilere afet eğitimi verecek” yorumu yapıldı.

İslamcı kimliği ile bilinen derneklerle kamu arasında imzalanan protokollere bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ), İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile masaya oturduğu belirlendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, TKİ İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 20 Şubat’ta TKİ Genel Müdürlüğüne, “Afet Farkındalık Eğitimi” konulu yazı gönderdi. Yazıda, kurum ile İHH arasında, “Karşılıklı Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandığı kaydedildi.

Müdürlük, protokol çerçevesinde Afet Farkındalık Eğitimleri planlandığını belirtti. Bu kapsamda İHH ile temasa geçildiği ve eğitimlerin 28-29 Şubat tarihlerinde Soma Konferans Salonu’nda verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitime katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu ve eğitime katılacak personelin isimlerinin İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi gerektiği ifade edildi.

Program kapsamında İHH üyeleri, TKİ personeline afet farkındalık eğitimleri verecek. 28 Şubat’ta, “Afetlerde haberleşme, barınma ve hijyen, takım çalışması, temel yangın bilgisi” ve “İlk yardım farkındalık” konuları işlenecek. Eğitim programının ikinci günü olan 29 Şubat’ta ise “Afet etiği, afet psikolojisi, travma farkındalık, yangın pratik eğitimi” ve “Kurumsal çadır kurma” konuları anlatılacak.

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