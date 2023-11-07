İhracatta dijital pazarlama olmadan başarı zor

Dünya genelindeki firmaların büyük bir kısmı hâlâ dijital varlığa sahip değil. Şaşırtıcı bir şekilde, firmaların yüzde 56'sının dijital varlığının bulunmadığı ifade ediliyor.

Dijital pazarlama ilk kez 2000 yılında kullanılmaya başlandı. İşte şimdi, bu yeni çağın sadece 23. yılındayız, adeta matbaanın 1473 yılında icadı gibi bir dönemin eşiğindeyiz. Matbaanın gelişi, yazılı iletişimi devrimleştirdi ve bilginin yayılmasını hızlandırdı. Şimdi ise dijital dünya, iş dünyasını dönüştürüyor ve dijitali benimseyen firmalar yükselirken, özümsemeyenler geride kalıyor.

Türkiye, dijital pazarlamayla Çin rekabetinden sıyrılabilir.

Türkiye, bu dijital devrimi yakalama konusunda büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Avrupa firmalarının, Çin'e olan bağımlılığını azaltma çabaları, Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor. Kurumsal firmaların tercih edilmesi, Türk firmalarının uluslararası arenada rekabetçi olmalarına yardımcı olabilir.

Dijital dönüşümün bir parçası olarak, internet siteleri önemli bir role sahip. Ancak burada bir yanılgı var. Birçok firma hâlâ internet sitelerini gereksiz görüyor ve sitenin maliyeti konusunda endişeler taşıyor. Halbuki internet siteleri, işinizin dijital yüzüdür. Özellikle ihracat yaparken, bir internet sitesi olmadan rekabet edemezsiniz. Yalnızca bir siteye sahip olmak mantığından uzaklaşmak önemli. Ucuz bir internet sitesi ile ihracatta başarılı olmak zor.

İhracat için başarılı internet siteleri nasıl olmalı?

İnternet sitenizin başarılı olması için bazı önemli faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Öncelikle, sitenizin dili çok önemlidir. Hreflang (Hypertext Reference Language) dil eklentisini kullanarak, sitenizin farklı dillerde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Sitelerde kültürel duyarlılık da göz ardı edilmemeli. Farklı kültürlerin alışkanlıklarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, sitenizi uygun bir şekilde tasarlamalısınız. Ayrıca, hatalı çevirilerden kaçınmalı ve profesyonel çeviri hizmetleri kullanmalısınız.

İnternet siteniz aynı zamanda canlı müşteri desteğine de olanak tanımalıdır. Müşterilerinizle etkili iletişim kurmalı ve sorularına hızlı yanıt vermeli, bu da müşteri memnuniyetini artırabilir.

Web sitenizin yavaş yüklenmesi, ziyaretçilerin siteden ayrılmasına neden olabilir. Sayfa hızını optimize etmek önemlidir ve sitenizi test etmek için çeşitli araçlar kullanabilirsiniz.

Güvenilirlik, internet sitenizin olmazsa olmaz bir özelliğidir. Referanslar, sertifikalar ve müşteri yorumları, sitenizin güvenilirliğini artırabilir. Ayrıca, sitenizin güvenliği ve gizliliği de vurgulanmalıdır.

Son olarak, internet sitenizin uluslararası arama motorlarında görünür olması önemlidir. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejilerine odaklanarak, potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz.

Sonuç: Dijitale Uyum Sağlayan Kazanır.

Türk firmaları, bu dijital dönüşümün farkında olmaya başlıyorlar, ancak hâlâ birçok firma bu konuda eksiklikler taşıyor. İyi bir işletmenin iyi bir yayıncı olduğunu unutuyor. İhracat yapmayı düşünen firmalar, bu konulara dikkat ederek dijital dünyada rekabetçi olabilirler. Unutmayın, matbaa çağında kalmak, dijital çağın getirdiği fırsatları kaçırmanız anlamına gelir. Geleceği yakalamak için dijital dünyaya ayak uydurun.