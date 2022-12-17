Bu da askıda market

Yunanistan’a giden bir Türk vatandaşından edinilen bilgilere göre; Yunanistan’da bir markette, insanlar ihtiyacı olan kişiler de alabilsin diye istedikleri ürünün ödemesini yaparak sepete bırakıyorlar. Böylelikle, ihtiyaç sahipleri askıda olan ürünlerden istediklerini alabiliyorlar.

Yunanistan’da enflasyon yüzde 9 olmasına rağmen böyle bir uygulamanın başlatılması ise dikkat çekti.

YUNANİSTAN'DA KASIM ENFLASYONU %9'A DÜŞTÜ

Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, Yunanistan'da enflasyon Ekim ayındaki %9,5'ten Kasım ayında %9'a düştü. Euro bölgesinde de düşüş kaydedildi. Euro bölgesinde Ekimde %10,5 olan enflasyon oranı, Kasım’da %10'a düştü.