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Bu da askıda market

Yunanistan’da; hayırsever vatandaşlar, markette alışveriş yaparken istediği ürünleri diğer insanlar da alabilsin diye askıda market uygulaması başlattılar.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:02
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İhtiyaç sahipleri için askıda market uygulaması başlatıldı

Bu da askıda market
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Yunanistan’a giden bir Türk vatandaşından edinilen bilgilere göre; Yunanistan’da bir markette, insanlar ihtiyacı olan kişiler de alabilsin diye istedikleri ürünün ödemesini yaparak sepete bırakıyorlar. Böylelikle, ihtiyaç sahipleri askıda olan ürünlerden istediklerini alabiliyorlar.

Yunanistan’da enflasyon yüzde 9 olmasına rağmen böyle bir uygulamanın başlatılması ise dikkat çekti.

YUNANİSTAN'DA KASIM ENFLASYONU %9'A DÜŞTÜ

Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, Yunanistan'da enflasyon Ekim ayındaki %9,5'ten Kasım ayında %9'a düştü. Euro bölgesinde de düşüş kaydedildi. Euro bölgesinde Ekimde %10,5 olan enflasyon oranı, Kasım’da %10'a düştü.

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burak
17.12.2022 15:18
yunanlar bile medeni oldu biz hala dik... dikkatsiz bir yonetim tarafindan kasitli olarak fakirlestiriliyoruz. nedeni ilkcag ideolojilerinin dayatilmasi ve cahillerin kayitsizligi  
 
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