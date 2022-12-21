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ABD'li ekonomistten korkutan Türkiye yorumu

ABD'li ekonomist Türkiye'nin 2023 yılı için korkutan değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:01
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ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs'tan korkutan Türkiye yorumu

ABD'li ekonomistten korkutan Türkiye yorumu
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ABD’li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs Türkiye’de enflasyonun devam eden savaş, yaklaşan seçim, geleneksel olmayan makroekonomik politika, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve küresel yatırımcılarla yaşanan zor koşullar nedeniyle 2023 yılı boyunca da yüksek kalacağını söyledi. Sachs, Ukrayna’da barışın sağlanması ve seçim sonrası oluşturulacak politika çerçevesiyle Türkiye'nin en azından 2024 yılında istikrara kavuşmasını umduğunu da belirtti.

Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü Jeffrey Sachs Türkiye’de enflasyonun devam eden savaş, yaklaşan seçim, geleneksel olmayan makroekonomik politika, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve küresel yatırımcılarla yaşanan zor koşullar nedeniyle 2023 yılı boyunca da yüksek kalacağını söyledi.

Ekonomi gazetesinden Elif Karaca'ya konuşan Sachs, Ukrayna’da barışın sağlanması ve seçim sonrası oluşturulacak politika çerçevesiyle Türkiye'nin en azından 2024 yılında istikrara kavuşmasını umduğunu belirterek özellikle bölgesel işbirliği söz konusuyla Türkiye'nin orta vadeli potansiyeli konusunda her zaman iyimser olduğunu ifade etti.

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