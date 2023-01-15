İİBF mezunları üç harfli marketlere mecbur kalmak istemiyor: Bizler yerine ön lisans mezunları atanıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sayıları yaklaşık 600 bini bulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu genç, kadro bulamadıkları için üç harfli marketlerde çalışmak zorunda kalıyor.

“ÖNLİSANSIN SAYI AZ SORULARI DAHA KOLAY”

Kamuda iş gücüne katılmak istediklerini belirten İİBF mezunu mağdur gençler, “Herkese kadro yağarken bize kadro verilmiyor. Çoğumuz bu nedenden dolayı üç harfli marketlerde çalışıyoruz. Bizler yerine ön lisans mezunları istihdam ettiriliyor. Bizim görev almamız gereken alanlarda 2 yıllık mezunlara kadro verilmesi büyük haksızlık çünkü onların girdiği KPSS’nin soruları daha kolay ve mezun sayıları bizden çok çok az dolayısıyla atanmaları daha kolay” diye isyan ediyor.

“BUNU KABUL EDEMEYİZ”

Mezun sayıları ile açılan KPSS B kadrosu arasındaki uçuruma dikkat çeken gençler, “Yıllardır 4001 ile mağdur olduk şimdi de çalışmak için eğitimini aldığımız kadrolar için ön lisans mezunlarının tercih edilmesini kabul edemeyiz” diyor.

“NİTELİKLİ KADRO TALEP EDİYORUZ”

Kadro atamalarının artırılması talebinde bulunan gençler, "SGK, KGM, İŞKUR, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb. gibi bizler için hayati öneme sahip kurumların İİBF mezunlarına adaletli nitelik ve sayıda kadro vermesini talep ediyoruz” dedi.

“846 KİŞİLİK KADROYA 45 BİN BAŞVURU”

Ön lisans mezunlarıyla lisans mezunları arasındaki kadro farkına ise gençler, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son personel alımında ön lisans için açılan kadroya başvuran iki kişiden birisi yerleşti ve yine bizler için açılan 846 kişilik kadroya 45 bin civarı mezun başvuru yaptı. Bu durum neden alımlarda ön lisans ısrarından vazgeçilmesi gerektirdiğini de özetlemekte” sözleriyle dikkat çekiyor.