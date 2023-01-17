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Çürük ve küflü domatesler bile ayıklanmıyor: Rezilliğe bakın

Kamuoyunun gündemini sıkça meşgul eden bir zincir marketin domates reyonunda yer alan çürük ve küflü domatesler “pes!” dedirtti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:55
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Çürük ve küflü domatesler bile ayıklanmıyor

Çürük ve küflü domatesler bile ayıklanmıyor: Rezilliğe bakın
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YENİÇAĞ / OĞUZ OK

AKP iktidarının yarattığı ekonomik tahribat, bir kar topu misali günden güne büyürken sofraların vazgeçilmezi domates bile lüks oldu.

ÇÜRÜK VE KÜFLÜ DOMATESLERİ AYIKLAYIN EN AZINDAN
Vatandaş; kilosu ortalama 20 liradan satılan, fiyatı cep yakan domatesin kaliteli olmasını geçti çürük ve küflü olmamasının derdine düştü.



İstanbul’da çekilen görüntülere göre, kamuoyunun gündemini meşgul eden, yandaşlar tarafından "üç harfliler" olarak tarif edilen bir zincir markette satılan çürük ve küflü domateslerin ayıklanmaması "yok artık!" dedirtti.



“2023’TE UÇMAYI GEÇTİK DOMATESİ DÜZGÜN YİYELİM”
17 liradan alıcı bulan çürük ve küflü domatesler, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.



İktidarın, "2023 yılında uçacağız" diyerek yıllarca propaganda yaptığı 2023 yılının ilk ayında durumun vahametini gösteren fotoğraflar sonrası vatandaş, "Uçmayı geçtik, en azından domatesi düzgün yiyelim" demekten kendisini alamadı.


 

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emrah arslan
17.01.2023 10:04
bu millete acınmaz.çürük domates layığı bu halk  
 
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