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1 milyon 709 bin vatandaş işsiz kaldı. CHP’li Gürer acı tabloya isyan etti

2022'de 1 milyon 709 bin vatandaşın işsiz kalmasına rağmen ancak yarısına İŞ-KUR tarafından maaş bağlanmasına isyan eden CHP'li Gürer, "Vatandaş hızla borçlandırılmaya devam ediliyor" dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:17
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1 milyon 709 bin vatandaş işsiz kaldı. CHP’li Ömer Fethi Gürer acı tabloya isyan etti

1 milyon 709 bin vatandaş işsiz kaldı. CHP’li Gürer acı tabloya isyan etti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İşsizlik sigortası uygulamalarıyla ilgili verilere göre 2022 yılında 1 milyon 709 bin kişi, işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuruda bulunulduğunu belirterek, “İŞ-KUR tarafından bu dönemde 814 bin 549 işsize işsizlik ödeneği bağladığı görülüyor. Vatandaşların iş bulma umudu her geçen gün kırılıyor” dedi.

VATANDAŞ HIZLA BORÇLANMAYA DEVAM EDİYOR
Vatandaşlardaki borçlanma oranının sayısal olarak artış eğiliminde olduğunu ve sayısal olarak sürecin daha da kötüye gittiğini belirten Gürer, “ 2023 yılının ilk haftasında da vatandaşların kredi kartları borçlarında artış devam etti. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk haftasında 15,1 milyar lira daha artarak 6 Ocak itibariyle 1 trilyon 589 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların borcunun 1 trilyon 131 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinin, 458 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 10,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 4,6 milyar liralık artış kaydedildi” dedi.

TAKİPTEKİ BORÇ VE BATIK KREDİLER
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerine devretmedikleri takipteki borçlarının 30,5 milyar lira olduğunu belirterek, “Bankalar geçen yıl ocak-kasım döneminde 941 bin 552 kişiyi bireysel kredi borcunu, 831 bin 274 kişiyi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine aldı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu nedeniyle takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 400 bin kişi bu dönemde bankalara olan borcunu temerrüt süresinin sonunda da ödeyemediği için icraya verildi. Bankalar tarafından borcunu ödeyemediği için Kasım 2022 sonuna kadar icra takibine alınan ancak borcunu henüz ödeyememiş olan kişi sayısı ise 3 milyon 931 bin 298 olarak açıklandı. Bunların 2 milyon 490 bin 729’u bankalar,2 milyon 14 bin 645’i ise varlık yönetim şirketlerine borçlu bulunuyor. Ayrıca bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldıkları krediler ise 160,3 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği görülüyor” dedi.

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