İki arkadaş oltayla 165 santimetrelik yayın balığı tuttu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balık tutma meraklısı İsmail Polat ve Ahmet Kaan Bahadır, bu kez sıradan bir balık avından çok daha fazlasını yaşadı. İkili, İnegöl Boğazköy barajına gittiklerinde, oltalarına takılan devasa bir yayın balığıyla büyük bir sürprizle karşılaştı.

Oltalarına takılan 24 kilogram ağırlığındaki ve 165 santimetre uzunluğundaki yayın balığını kıyıya çekmek için uzun süre mücadele eden Polat ve Bahadır, sonunda dev balığı karaya çıkarmayı başardı. Yakalanan balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen arkadaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekildi.

Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, İsmail Polat ve Ahmet Kaan Bahadır'ın büyük bir heyecan ve mutlulukla balıklarını gösterdiği anlar dikkat çekiyor. Yakaladıkları dev yayın balığı ile fotoğraf çektiren ikili, bu anı sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi topladı.