Bakan Nebati EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı. Hani formül teke inmişti. Nebati'nin EYT'li öğretmenler için yaptığı açıklama kafa karıştırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklaması EYT''nin Meclis'e geleceği tarihle ilgili açıklama yaptı.Bakan Bilgin'e göre EYT ile ilgili çalışma ya 2022 sonunda ya da 2023'ün başında meclise gelecek. Buraya kadar herşey güzel ama İki farklı bakanın iki ayrı açıklaması EYT'lilerin kafasını karıştırdı.Çünkü Bilgin tek formül var demişiti.Nebati'nin açıklamaları ise 5 formül üzerinde çalışıldığı yönünde.

Habertürk'te yer alan habere göre, çözüm için Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde durulurken çalışmalar devam ediyor.

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabı üzerinden EYT ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

EYT'LİLER SEÇİN BEĞENİN ALIN. iŞTE O SEÇENEKLER

BİRİNCİ SEÇENEK

1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz; 3 ayrı seçenek vardı.Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.

İKİNCİ SEÇENEK

Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanlarınn emekli edilmesi.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

Prim gün sayısı 5 bin günden az, amaa 3600 günden falza olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi.

DÖRDÜNCÜ SEÇENEK

Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu. Kadınlarda 7 bin 200 erkekelerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi.

BEŞİNCİ SEÇENEK

Asgari pirim süresini tamamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamalamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması.