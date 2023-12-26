İki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli’de bir traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak iki bariyer arasına devrildi. traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, tarlasından evine doğru seyir halinde giden traktör sürücüsü Halil Kaygılı (47), direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörüyle iki bariyer arasına girdi. Kaygılı’nın ters vaziyette parçalanan traktörün altında sıkıştığını gören vatandaşlar, 112 Acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, traktörün altına sıkışan Kaygılı’ya ilk yaptığı müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Halil Kaygılı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Kaygılı’nın ailesi gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Kullanılmaz hale gelen traktör, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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