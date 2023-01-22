﻿İki grup arasında silahlı kavga: Yaşamını yitirenler var

İzmir Kozağaç Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.(AA)
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