İki il için yoğun kar ve don uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusunda (Beytüşşebap ve Uludere) yoğun kar (20 santim üzeri kar örtüsü), Şırnak merkez ve batısı ile Siirt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiğini duyurdu.

27 Ocak akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının etkili olacağı tahmin edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.