İki il için yoğun kar ve don uyarısı

Kaynak: İHA
İki il için yoğun kar ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusunda (Beytüşşebap ve Uludere) yoğun kar (20 santim üzeri kar örtüsü), Şırnak merkez ve batısı ile Siirt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiğini duyurdu.

27 Ocak akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının etkili olacağı tahmin edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

44-001.jpg

Son Haberler
Dev şirketlerde işten çıkartma furyası. Zamlarla birlikte işten atılıyorlar Ekonomi
Dev şirketlerde işten çıkartma furyası. Zamlarla birlikte işten atılıyorlar
Son dakika… Malatya’da peş peşe 2 deprem Gündem
Son dakika… Malatya’da peş peşe 2 deprem
Gülşen de pavyon dansı yaptı. Sahnede dayanamadı 'Angaralı 'oldu Gündem
Gülşen de pavyon dansı yaptı. Sahnede dayanamadı 'Angaralı 'oldu
Finans ve muhasebe profesyonellerinin dil eğitimi için önemli iş birliği Gündem
Finans ve muhasebe profesyonellerinin dil eğitimi için önemli iş birliği
Akdeniz'de deprem Yerel Haberler
Akdeniz'de deprem
TeacherX İngiltere Küresel Eğitim Teknolojileri Ödüllleri finalinde 'Dünyanın En İyileriyle Birlikte' Gündem
TeacherX İngiltere Küresel Eğitim Teknolojileri Ödüllleri finalinde 'Dünyanın En İyileriyle Birlikte'
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı Gündem
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs tutuklandı