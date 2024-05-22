Senin baban neden görevden alındı FETÖ'cü olduğu için... Ali Mahir Başarır Osman Gökçek'e Meçlis'te söyledi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AKP iktidarını israf ve şatafat üzerinden eleştirmesi üzerine AKP Milletvekili Osman Gökçek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef aldı, Meclis gerildi.

Ağbaba, Gökçek’e, “Trol çocuğuyla muhatap olmuyorum” diye seslendi. Gökçek’e yanıt veren CHP’li Ali Mahir Başarır, “Senin baban neden görevden alındı? FETÖ’cü olduğu için” ifadelerini kullandı. Gökçek’in sözlerine Cumhur İttifakı Ortağı MHP’nin Meclis Başkanvekili Celal Adan da dayanamayarak, “Gökçek çıktı, suçlayacak bir takım ifadeler kullandı. Bunun üzerine ne söyleyecek” dedi.

MECLİS'TE GERGİNLİK

Kürsüye çıkan Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle birlikte yaptığı Roma ziyaretini hedef aldı. Gökçek, İmamoğlu’nun gezisininde harcanan paranın İstanbul halkının cebinden çıktığını iddia etti. Veli Ağbaba Osman Gökçek için ağır konuştu.

“BABAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI? FETÖ’CÜ OLDUĞU İÇİN”

Bunun üzerine tekrar kürsüye çıkan Gökçek, bu kez de Ali Mahir Başarır’ı hedef aldı. Gökçek’in ardından kürsüye gelen Başarır, ” Veli bey konuşurken sus trol dedi. Osman söz aldı. Demek ki sen bir trolsün Osman. Sen üzerindeki ceketin bile hesabını verebilir misin? ‘Beyaz TV’yi ben bu hale getirdim’ valla Mehmet Ali Birand’ın kemikleri sızlar senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmiş… Bak kardeşim sende biraz utanma olsa bir milletvekilinin eşini çocuklarını ağzına almazsın. Benin eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Sen milletvekiliysen arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban neden görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için FETÖ’cü olduğu için. Siz daha Ankara’daki bir parka yatırılan paraların hesabını vermemiş bir ailesiniz. Ama sizde utanma filan yok. Daha bu seçimden önce çıkmışsın ‘Baba aramızda kalsın kazanıyoruz’ Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim filan kazanamazsınız. Size sesleniyorum bu kirli aileyi yanınızdan temizleyin. Töhmet altında kalıyorsunuz.” diye konuştu.