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Ahşap bina küle döndü

Denizli'de iki katlı ahşap ev, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:29
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İki katlı ahşap ev alev alev yandı 

Ahşap bina küle döndü
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Denizli’nin Buldan ilçesinde iki katlı evin ahşap olan üst katı, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Güngör’e ait iki katlı evin ahşap olan üst kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sakinleri bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, bir yandan da ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri altta bulunan eve sıçramadan söndürdü. Kısa süreli şok geçiren aile, soğutma çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Yangında ahşap olan üst kat tamamen yanarken, can kaybının olmaması teselli etti.

 

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