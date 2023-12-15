İki metro çarpıştı. 515 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA
İki metro çarpıştı. 515 kişi hastaneye kaldırıldı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çin'in başkenti Pekin'de iki metro treninin çarpışmasıyla 515 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Çin'de iki metro treni çarpıştı. Yetkililer, kazanın Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve tüm yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına sebep oldu.

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