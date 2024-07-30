İki partiden vekil ve belediye başkanları AKP’ye geçecek! İktidara yakın medya gizli toplantıyı yazdı

Gazetenin Yücel Kayaoğlu imzalı haberinde İYİ Parti’den istifa edenler başta olmak üzere Gelecek Partisi’nden bazı isimlerin AKP ile temasta oldukları iddia edildi.

Milletvekillerinin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da AKP’ye geçmek istediğine yönelik talepler gelince, konu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değerlendirildi.

ERDOĞAN: ACELE ETMEYİN

AKP kurmayları, bazı belediye başkanlarının ‘Muhalefette oldukları için işlerini yürütemediklerini’ söylediğini, bu nedenle AKP’ye katılım konusunda nabız yokladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı ise gelen bu talepler konusunda acele edilmemesini istedi.

"BİR SÜRE BAĞIMSIZ KALIN"

AKP’ye geçmek isteyen belediye başkanlarına parti kurmayları “Partinizden istifa edecekseniz, hemen AK Parti’ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın” telkininde bulunduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"14 AĞUSTOS YA DA EKİM AYINDA"

AKP kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini, ancak, AKP’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade etti.