Maduro'dan dünyayı çalkalayan iddia: Elon Musk uzay roketleriyle işgal etmek istiyor

Venezuela’da muhalefet, seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia etmesinin ardından Maduro’ya karşı halk eylemler yaptı.
Eylemler sırasında 14 yıl ülkeyi yöneten Hugo Chavez'in de heykeli yıkıldı.
SpaceX’in sahibi Elon Musk, Chavez’in heykelinin yıkıldığı anın görüntülerini paylaşarak, "Elveda diktatör Maduro" notunu düştü.
Kameralar karşısına geçen Maduro, Elon Musk’ın uzay roketleriyle Venezuela'yı işgal edeceğini ileri sürdü.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, seçimi mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.
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