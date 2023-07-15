İki servis minibüsü çarpıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada her iki aracın da sol tarafları hasara uğrarken şoförlerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
İki servis minibüsü çarpıştı

Kaza, İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 41 P 0650 plakalı servis minibüsü ile A.A. idaresindeki vardiyadan çıkan Tüpraş işçilerini taşıyan 41 P 3318 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

SERVİSTEKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpışma neticesinde her iki minibüsün de sol tarafında hasarlar olduğu görüldü. 41 P 0650 plakalı servis minibüsünün şoförü S.G., kazada yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken Tüpraş işçilerini taşıyan servistekiler ise yara almadan kurtuldu.

Servis minibüsünün sol tarafındaki tüm camlarının kırıldığı görülürken sol arka lastiği de kazada patladı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de Güncel
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu Spor
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi Dünya
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede Spor
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede
Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı Yaşam
Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı
Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı Güncel
Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı