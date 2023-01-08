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Meksika'da metroda kaza

Meksika’nın başkenti Mexico City’de iki trenin çarpıştığı metro kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 00:43
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İki trenin çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Meksika'da metroda kaza
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Meksika'da Mexico City metrosunun 3’üncü hattında meydana gelen olayda, iki tren çarpıştı. Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaralanan 57 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığınım bilgisini verirken, kaza sonrası trende sıkışan 4 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

Mexico City Başsavcılığı, kazanın ardından yetkililerin bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek olduklarını açıklarken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

İlk raporlara göre kaza, aynı hat üzerindeki bir trenin arıza sebebiyle durması sonrasında, arkadan gelen ikinci trenin arızalı trene çarpmasıyla gerçekleşti. (AA)

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