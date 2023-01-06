Uyuşturucu kartelinin oğlu yakalanınca Meksika'da sokaklar kan gölüne döndü

Meksika'da "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sivillerin hayatlarının tehlikeye girmemesi için operasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Güvenliğin sağlanması için görev başında olan 10 asker hayatını kaybetti, 35 asker yaralandı" dedi.

Askerlerin kaybı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Lopez Obrador, onlar için özel bir cenaze töreni düzenleneceğini aktardı.

Çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü, 35 asker yaralandı.

OPERASYONA BİNLERCE ASKER KATILDI

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyonlara 3 bin 586 silahlı kuvvetler mensubunun katıldığı, çatışmalarda 19 çete üyesinin öldürüldüğü, 21 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 26'sı zırhlı araç olmak üzere çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, kentlerde kontrolün neredeyse sağlandığını vurgulayarak, hayatın normale döndüğünü söyledi.

Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında, çok sayıda askeri araç tahrip oldu, onlarca araç ateşe verildi ve 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası El Chapo'nun da tutulduğu Meksika Eyaleti'ndeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezi'ne (CEFERESO) götürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, dün, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil edilmesine neden olmuştu.

Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etmiş, yolcular büyük korku yaşamıştı.

2019'DA DEVLET BAŞKANININ TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ovidio Guzman'ın 17 Ocak 2019'da yakalanması da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı. Sinaloa karteli, yollara barikatlar kurmuş, polis ve askerlere saldırılar düzenlemişti. Çatışmalarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı. Guzman'ı yakalayan polislerden Eduardo N, kartelin saldırısında infaz edilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 20 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının büyümesini engellemek için Guzman'ın serbest bırakılması talimatını bizzat kendisinin verdiğini söylemişti.