Araç hırsızı yakılarak öldürüldü

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan ve Tzotzil Kızılderilileri’nin yaşadığı Santiago El Pinar adlı kasabada meydana gelen olayda, bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez’in cesedini buldu. Gomez’in vücudunda üçüncü derece yanıklar olduğu gözlenirken, ailesi otopsi yapılması için cesedini yetkililere vermeyi kabul etmedi. Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cinayet kapsamında cezalandırılacağını söyledi.

son olarak 21 Aralık Çarşamba günü Chiapas eyaletinin Huixtan kasabasında araç hırsızı olduğu iddia edilen 4 kişi, yerli halk tarafından kollarından saatlerce asılarak işkenceye maruz kalmış, sonrasında ise silahlı bir grup tarafından kurtarılmıştı.