30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araç hırsızı yakılarak öldürüldü

Meksika’da araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahıs yakılarak öldürüldü. Yetkililer cinayet kapsamında soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:37
Takip Et

Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü

Araç hırsızı yakılarak öldürüldü
+
Aa
-

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan ve Tzotzil Kızılderilileri’nin yaşadığı Santiago El Pinar adlı kasabada meydana gelen olayda, bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez’in cesedini buldu. Gomez’in vücudunda üçüncü derece yanıklar olduğu gözlenirken, ailesi otopsi yapılması için cesedini yetkililere vermeyi kabul etmedi. Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cinayet kapsamında cezalandırılacağını söyledi.

son olarak 21 Aralık Çarşamba günü Chiapas eyaletinin Huixtan kasabasında araç hırsızı olduğu iddia edilen 4 kişi, yerli halk tarafından kollarından saatlerce asılarak işkenceye maruz kalmış, sonrasında ise silahlı bir grup tarafından kurtarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
4
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
7
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.