21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kabin basıncı düşen uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Kabin basıncı düşen uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran merkezli Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kabin basıncının düşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:17
Takip Et

İstanbul-Tahran seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi

Kabin basıncı düşen uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
+
Aa
-

(DHA) Ata Airlines'ın I3-6620 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağı, 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta kabin basıncı arızası meydana geldi. Kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi. 

Bolu üzerinden dönen Tahran uçağı, 17.38'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Terminale alınan yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Uçakta ise teknik inceleme devam ediyor. Arızanın giderilememesi durumunda şirkete ait başka bir uçakla seferin yapılacağı edileceği öğrenildi.

"ÇOK KORKTUK"

Uçağın yolcuları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada arıza nedeniyle uçakta korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Yolculardan Sina amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" derken, Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
5
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
7
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.