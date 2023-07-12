İki ülke arasında savaş an meselesi. Savaş gemisi ve uçakları gönderdiler

Bakanlık, Çin’in bu adımı, Tayvan’ın olası bir işgale karşı savunma amaçlı her yıl yaptığı askeri tatbikatlardan önce attığına dikkat çekti.

38 SAVAŞ UÇAĞI VE 9 GEMİ GÖNDERDİLER

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, Salı sabah 6'dan Çarşamba sabah 6'ya kadar Tayvan çevresine 38 savaş uçağı ve 9 donanma gemisi gönderdiği açıklanırken, aralarında J-10 ve J-16 savaş uçaklarının da bulunduğu 30 uçağın da bölgeye gönderildiği bildirildi.

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı "Han Guang" tatbikatını bu ay düzenlemeyi planlıyor. Bunun yanı sıra Tayvan, hava bombardımanı olması durumuna ve doğal afetlere karşı sivilleri hazırlamaya yönelik her yıl yaptığı "Wan'an" tatbikatını da düzenleyecek.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ KRİZ ESKİLERE DAYANIYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.