İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı

Editör: Sami Gürel

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gidiyor. Bu süreçte peş peşe sandık usulsüzlükleri gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerindeki iki okulda, seçmenlere verilen ve boş olması gereken zarfların içinden Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a evet mührü vurulmuş oy pusulaları çıktı.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, gerekli itirazların yapıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti.

Sözüpek, yaşanan olayın ardından diğer zarfların da kontrol edildiğini vurgulayarak, okulda ilaveten bir gözlemci avukat görevlendirildiğini ifade etti.

Söz konusu olayla ilgili TELE1’e açıklama yapan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, gerekli itirazların yapıldığını ve tutanak tutulduğunu söyledi.

Sözüpek, diğer yaşanan olayın ardından diğer zarfların da kontrol edildiğini vurgulayarak, okulda ilaveten bir gözlemci avukat görevlendirildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinden gelen seçim usulsüzlüğü pes dedirtmişti. CHP Tuzlukçu ilçe başkanı Ulaş Bardakçı ve CHP’nin Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa ile beraber CHP’li Avukat Can Kamalı açıklama yapmıştı.

CHP’den milletvekili adayı olan Avukat Can Kamalı, Konya’da seçmene verilen pusuladan Erdoğan’a basılı oy çıktığını duyurmuştu.