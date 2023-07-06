İkinci el araç satışında yeni hile. Resmi gazetedeki karardan sonra bu yönteme geçildi

Editör: Barış Atakan

Ticaret Bakanlığının ikinci el araç satışına dair yeni düzenlemesine yönelik yeni hamlesinden sonra, uyanık araç sahipleri yürürlüğe konulan düzenlemeden kurtulmanın yolunu, fiyatlardan sıfırları silerek buldu.

İkinci el araç fiyatlarının fahiş şekilde artmasından sonra vatandaşlar sıfır araçtan tamami ile ümidini kesmişti. İkinci el araçların fiyatları ise son dönemde bazı modellerde sıfır araç fiyatlarını dahi aşmış durumda.

Vatandaşların bu şikâyetlerinden sonra nihayet harekete geçen bakanlık ikinci el araç fiyatlarını düzenlemek için adım attı.

Resmi gazetede yayınlanan karar, “İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacak” şeklindeydi.

Kararın 15 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olması da kararlaştırıldı.

Fakat gözü açık uyanık araç sahipleri ve galeriler bu konuda da geri durmadı. İlana koydukları araç fiyatlarının sonundaki sıfırları atıp kağıt üzerinde çok düşük fiyata araç satıyormuş gibi gözüken araç sahiplerinin bu hamlesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında.