İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme: Yetki belgesi olmayana satış yok

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme: Yetki belgesi olmayana satış yok

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek.

Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek.

İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak.

Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak.

İlgili Haberler
390 bin liraya sıfır otomobil! İkinci el piyasasını bitirecek
İkinci el araba piyasasında yeni dönem! Tarih verildi
İkinci el telefon almak isteyen vatandaş üst üste 3 kez dolandırıldı
İkinci el telefon almak isteyen vatandaş üst üste 3 kez dolandırıldı
İkinci el araç alacaklara kötü haber! 13 gün sonra her şey değişecek
Birinci sınıf zam, "ikinci el" hayat!!!
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk
Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü Yaşam
Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü
Yüzlerce kişi fener alayında buluştu Yaşam
Yüzlerce kişi fener alayında buluştu
Berna Laçin'den YÖK tepkisi. Üniversite denilen kavram tamamen bitti Türkiye'de Magazin
Berna Laçin'den YÖK tepkisi. Üniversite denilen kavram tamamen bitti Türkiye'de
İşte Cumhurbaşkanlığı’nın seçtiği 100. yıl marşı. İlk kez seslendirildi Güncel
İşte Cumhurbaşkanlığı’nın seçtiği 100. yıl marşı. İlk kez seslendirildi
CHP'ye yazık olmasın Kemal Bey... Yazarlar
CHP'ye yazık olmasın Kemal Bey...
“Ah bir kendimizle barışık olsak” diyorum!.. Yazarlar
“Ah bir kendimizle barışık olsak” diyorum!..