Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı . Hangi yatırım aracı 2024'te altın yılını yaşayacak

Para Piyasaları ve Altın uzmanı İslam Memiş, gelecek yıl hangi yatırım araçlarının tırmanış göstereceğini tek tek açıkladı. İşte 2024'te hangi yatırım aracı altın yılını yaşayacak.

İslam Memiş Para Dergisi'ndeki yazısında şunları söyledi:



Ekim'de en yüksek getiri, TÜFE ile indirgendiğinde 0.89 ile külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2.36 kazanç sağladı. Bu getirinin nedeni Ortadoğu'da başlayan Filistin-İsrail savaşı. Savaş başlamayan önce ons 1.807 dolar, gram altın 1.668 lira seviyesindeydi. Jeopolitik risk gerilimi nedeniyle ons 2.007 dolar, gram altın 1.873 lira seviyelerine yükseldi. Başta Amerika Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımlarına ara verdi. Piyasanın genel kanısı FED'in Aralık veya Ocak toplantısında son kez 25 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde. Faiz artırımlarının sonuna gelinmesi de altın fiyatlarını pozitif yönde destekliyor. Önceki hafta Cuma günü tekrar ons altın 2.004 dolar, gram altın 1.873 liraya yükseldiğini gördük. Bu yükseliş sonrası yatırımcısına sosyal medya hesabımdan bir uyarı yaparak 'Yükselişlerin kalıcı olmayacağını, ons tarafında 1.960 devamında 1.930 idirgendiğinde yüzde 6.88, TÜFE ile indirgendiği yüzde 8.22 oran- larıyla devlet iç borçlanma senetleri (DIBS) oldu. Üç aylık, altı ay- lık ve yıllık değerlendirmede de DIBS en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda girdi.

Enflasyona doğalgazdan 0.22 puanlık etki TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre; Ekim'de yıl lik enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydetti. Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artış- ları gücünü korudu. Enerji fiyatları Ekim'de yüzde 3.62 arttı, grup yıllık enflasyonu 1.35 puan artışla yüzde 11.60 oldu. Grup aylık fi- yat artışında, 25 metre küpü bedelsiz olarak kullandırılan doğal gaz kaleminde tüketim artışına paralel olarak sepete yansıyan fiyatla- rın yükselmesi etkili oldu. Bu gelişme, aylık tüketici enflasyonunu 0.22 puan yukarı çekti. Kasım ve Aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğal gaz kaleminden gelen etkinin yükseleceği öngörüldü. Öte yandan, uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmeleri takiben akaryakıt fiyatları yüzde 2.15 oranında gerileyerek enerji grubunda daha olumsuz bir görünümün önüne geçti. Temel mal grubunda, otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez geriler- ken, dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışı temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulundu. Hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubu...

Genel ticaret sistemi, dis ticaret dolar seviyesine gerileyeceğini belirtmiştim. Ancak buradan tekrar bir yükseliş geleceğini 2.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşeceğini öngörüyorum. 2024 yılı için öngörüm 2.350 dolar seviyesi. Elinde dolar olan yatırımcılar, ons tarafında yaşanan gerilemeyi fırsata çevirebilir. Gram altın yatırımcısı her zaman olduğu gibi şanslı yatırımcı.

iSLAM MEMİŞ ALTININ GELECEK YIL KAÇ LİRA OLACAĞINI AÇIKLADI

Gram altın tarafında kısa vadede 1.810-1.880 lira bant aralığını takip edeceğim. 1.880 lira seviyesi yıl bitmeden yukarı yönlü kırılabilir ve radarına 2.000 lirayı alabilir. 2024 yılında ise 2.500 lira seviyesini işaret ettim. Öngörüm 2024'de gram altının önce 2.500 devamında 2.700 lira seviyelerine yükseleceği yönünde. Altın, 2024'de altın çağını yaşayabilir.

Bu hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Hatırlanacağı üzere TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Ekim'de aylık yüzde 3.43, yıllık yüzde 61.36, yurtiçi üretici fiyatları aylık yüzde 1.94, yıl- lık yüzde 39.39 artmıştı.

TCMB'DEN YENİ SADELEŞME ADIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Mart'ta başlatılan 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan "özet döviz pozisyon raporlamasını" kaldırdı. 2018'den itibaren uygu- lanmakta olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS) kapsamındaki döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamı, firmaların ülke ekonomisi içerisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla yeniden düzenlendi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre; raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasilatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirildi. Kapsam değişikliği ile birlikte, mevcut detaylı raporlama formatının sadeleştirilerek firmalara raporlama işlemlerin- de kolaylık sağlanması planlandı. TCMB'nin 8 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2024 itibarıyla

yürürlüğe girecek.