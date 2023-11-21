Yenilenen Yaris Cross görücüye çıktı. Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Yeniçağ - Ercan KARACA

Toyota, B-SUV modeli Yaris Cross’un yenilenen versiyonunu tanıttı. “2022 Dünya’da Yılın Şehir Otomobili” unvanına sahip Yaris Cross, yenilenerek her detayıyla daha iddialı hale geldi. Toyota, Yenilenen Yaris Cross’u 2024’ün ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de satışa sunmayı planlıyor.

YENİ YARİS CROSS “HYBRİD 130” İLE GELİYOR

Yenilen Yaris Cross, yenilenen versiyonunda 116 HP’lik tam hibrit versiyonun yanı sıra Hybrid 130 tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak. 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistem, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Yüzde 14 güç artışıyla 132 HP güç sunacak Yaris Cross Hybrid 130, aynı zamanda yüzde 30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak. Yüksek performans rakamlarıyla birlikte 103-122 g/km aralığında sınıfının en düşük CO2 emisyon değerlerine sahip olacak Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlayacak.

KABİNDE EKSİKSİZ BİR DİJİTAL KULLANICI DENEYİMİ

Toyota Yaris Cross, tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Yenilenen modelde, sürücünün tercihine göre özelleştirilebilen 7 veya 12.3 inç dijital göstergelerin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 9 veya 10.5 inç multimedya ekranı yer alacak. Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırılırken, sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual, Sportif ve Arazi olmak üzere farklı modlarla ekran temasını değiştirebileceği şekilde tasarlandı.