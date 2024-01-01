İkinci el telefon alırken dikkat! Uzmanlar uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el telefon alırken dikkat! Uzmanlar uyardı
Telefon fiyatları uçtu. İkinci ele talep artarken uzmanlar nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, yeni yıla girildi, zamlar yağmaya başladı.

Enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş elektronik aletleri vurdu. Sıfır telefon almak neredeyse hayal oldu.

Tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci ele yöneldi. Dolayısıyla ikinci el telefon pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Bu hareketlilik tüketiciler için ise riskler barındırıyor. Bu risklerden biri ise uygunsuz ve kalitesiz parça kullanımıdır.

İkinci olarak da güvenliktir. Uzmanlar ise tüketicileri bu konularda uyarıyor. Türkiye'de her yıl ortalama 11 milyon adet cep telefonu satılıyor.

Uzmanlar bu konuda en güvenli yolun yenilenmiş telefon almak ya da lisanslı yenileme merkezlerinden ikinci el telefon almak olduğunu söylüyor.

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