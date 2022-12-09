İkizi yerine tutuklanan kanser hastası için bakanlıktan yanıt

Diyarbakır’da yaşayan Hüseyin Kocakaya, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla polis tarafından aranıyordu. Polis, Hüseyin Kocakaya yerine kanser tedavisi devam eden ikizi Hasan Kocakaya’yı gözaltına aldı ve mahkeme tutukladı. Ekim ayı sonundan bu yana Kocakaya ailesinin, “Hasan’ın Hüseyin olmadığına” dönük tüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak konuya dair adım atılmasını talep etti. Kaçmaz’ın başvurusuna Adalet Bakanlığı yanıt verdi.

‘BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK BİR İŞLEM BULUNMUYOR’

Polisin Kocakaya ailesine, "Hüseyin'i getirin, Hasan'ı alın" dediğini hatırlatan HDP’li Kaçmaz’ın başvurusuna Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

Anayasanın 138’inci maddesinde yer alan, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmünü hatırlatan müdürlük bakanlığın konuya dair işlem yapamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararların yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığı, yargı yetkisi ve takdir hakkına ilişkin konularda bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı, tahliye ile ilgili taleplerin doğrudan mahkemesine yapılması gerekir.”

‘HASAN’IN HÜSEYİN OLMASINI İSTİYORLAR’

Yanlış kardeşinin tutuklandığını belirterek konuya dair adım atılmasını talep eden ikiz kardeşlerin ağabeyi Salih Kocakaya, kardeşi Hüseyin Kocakaya olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hasan Kocakaya’nın cezaevinde sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti. Kardeşini ziyaret ettiğini ve kanser ilaçlarını verdiğini aktaran ağabey Kocakaya, “Hasan’ın Hüseyin olmasını istiyorlar. Hasan olmadığı halde nasıl Hüseyin olduğunu kabul etsin? Cezaevinde tedaviyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. ‘Hüseyin olduğunu kabul et öyle tedavi ol’ diyorlar. Doğal olarak Hasan, Hüseyin olmayı kabul etmiyor ve tedavisi aksıyor. ‘Bize Hüseyin olarak geldi biz ona göre işlem yapıyoruz’ diyorlar. Ama bu Hüseyin değil” diye konuştu.

‘EN AZINDAN TUTUKSUZ YARGILANSA DA TEDAVİSİNİ GÖREBİLSE’

Dosyada gizlilik kararı olduğunu ve henüz iddianame hazırlanmadığını, “Hasan’ın Hüseyin olmadığının ortaya çıkarılmasına dönük” taleplerini yargılama olursa da dile getireceklerini belirten ağabey Salih Kocakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık durumuyla ilgili tedirginiz. Hüseyin’in askerlik yaptığına dair terhis belgesini, Hüseyin’in askerliğe elverişli olmadığına dönük doktor raporunu da etkisi olur diye savcılığa sunduk. En azından tutuksuz yargılansa da tedavisini görebilse. Bekliyoruz ve ne olacak bilmiyoruz. İddianame hazırlansa en azından neyle suçlandığını biliriz. Biz kardeşimiz için çok tedirginiz. Normal sağlıklı bir insan olsaydı cezaevinde kalsaydı başka bir şey. Ama kardeşim hasta ve cezaevinde tutulmaya devam ediyor.”