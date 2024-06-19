Kanalizasyona sıkışan oğlağı kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İHA
Kanalizasyona sıkışan oğlağı kurtarmak için seferber oldular

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, iş makinası yardımıyla yolu kazarak oğlağı kurtardı.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti.

İtfaiye ekipleri, oğlağın sıkıştığı boruya ulaşabilmek için iş makinası desteğiyle yolun bir kısmını kazdı. Ekiplerin titiz ve dikkatli çalışması sonucunda oğlağa ulaşıldı ve mahsur kalan oğlak başarılı bir şekilde borudan çıkarıldı.

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