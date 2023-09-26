İktidara yakın şirkete Milas'ta deniz manzaralı otel izni! Tarım arazisine yapılacak

İktidara yakınlığıyla bilinen Osmanlı Yapı, Muğla Milas'ta denize kıyısı olan ormanlık alanda otel yapma izni aldı. Ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan kıyı şeridindeki alana 180 oda ve 65 villadan oluşan bir otel inşa edilecek.

İktidara yakın şirkete Milas'ta deniz manzaralı otel izni! Tarım arazisine yapılacak

İktidara yakınlığıyla bilinen şirkete, denize kıyısı olan ormanlık alana otel yapma izni verildi. Kuzu Grup’un yönetim kurulu başkanı Özen Kuzu'nun, Muğla Milas’taki ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan alanda 180 oda ve 65 villadan oluşan otel inşa edeceği ortaya çıktı.

Cumhuriyet.com.tr'den Şeyda Öztürk'ün haberinde yer alan habere göre, Osmanlı Yapı 5 İnşaat, Milas’ın Kazaklı Mahallesi’nde yapmak istediği otel projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun incelenmesi sonucunda projeye Muğla Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Buna göre şirket 494 milyon 942 bin TL’lik projeyle birlikte ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan kıyı şeridindeki alanda 180 oda ve 65 villadan oluşan bir otel inşa çalışmalarına başlayacak.

Proje için toplam 249 bin 507 metrekarelik alan kullanılacak. Otel odası ve villaların yanı sıra alanda 16 havuz, dört restoran, toplantı salonu, spor salonu, su sporları merkezi ve otopark inşa edilecek. Proje kapsamında alanda 2, 3 ve 5 katlı yapılaşma olacak.

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