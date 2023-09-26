KKM resmen kaldırılıyor. İki yıldır Türkiye'ye verdiği zararın sorumlusu kim? Herkeste suç var bunu yapanda suç yok mu?

Kur Korumalı Mevduatın ipi çekildi. Nedeni belli. Kurtarıcı olarak gösterilen KKM Hazine'ye öyle bir yük bindirdi ki şimdi yakayı kurtarmak için ne var ne yok yapılıyor. Buna en son örnek ise Merkez Bankası'ndan geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü Kur Korumalı Hesaplara politika faizinin vebilmesinin önü açıldı. Bu değişiklikle kısacası KKM 'kötü bir şey çıkın artık' denildi. Anlayacağınız KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.

KKM'YE HAZİNEYE ZARARI NE KADAR OLDU

kkm hazine için tam bir kara delik...Muhalefet partileri de zaten KKM için bu değerlendirmeyi yaptı. Çıkarıldığın günden bu yana KKM Hazine'ye 213 Millar lira zarara uğrattı. Büyük para. Bütçeye olan yükü nedeniyle ekonomiyi yutan tam bir canavar...Seçimler sonrasında dolar kurunun artmasıyla birlikte KKM'nin maliyeti daha da arttı. Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında 152 Milyar liralık yük bindirildi bütçeye. Böylece toplam maliyet 213 milyar liraya ulaştı. KKM hesaplarındaki paralar 3,4 trilyon liraya ulaştı. Bu da 126,4 milyar dolar.

213 MİLYAR LİRA İLE NELER YAPILIRDI

KKM'nin bütçeye şu ana kadarki maliyetiyle 75 metre kare büyüklüğünde 124 bin konut satın alınabilirdi. Aynı parayla 1 milyon 567 bin kişiye 12 ay boyunca asgari ücret ödenebilirdi. En önemlisi ise KKM'ye geçildiği gütnden bu yana her ay bir 1915 Çanakkale köprüsü yapılabilirdi.